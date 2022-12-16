Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

''BİR OTOBÜS DOLUSU ESCORT''

Berlusconi takım yemeğinde yeni teknik direktör Raffaele Palladino'dan söz ederken, ''"Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu escort getirteceğim." ifadelerini kullandı.