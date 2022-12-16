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Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

İtalya eski Başbakanı ve Monza takımının sahibi Silvio Berlusconi, takımının büyük maçları yenmesi halinde bir otobüs dolusu escort getireceğini açıkladı

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  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    İtalya Serie A takımlarından Monza'da geçtiğimiz günlerde Noel yemeği düzenlendi. 
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    Kulübün 2018 yılından beri sahibi olan ve İtalya'nın da eski Başbakanlarından Berlusconi, yemek esnasında yaptığı konuşma ile gündeme oturdu. 
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    ''BİR OTOBÜS DOLUSU ESCORT''

    Berlusconi takım yemeğinde yeni teknik direktör Raffaele Palladino'dan söz ederken, ''"Yeni bir antrenör bulduk, başarılı, sempatik, kibar ve oyuncuları teşvik etmeyi biliyor. Ben de ek bir teşvikte bulunuyorum; buraya gelen oyunculara ‘Juventus, Milan gibi büyük takımlardan birini yenerseniz soyunma odasına bir otobüs dolusu escort getirteceğim." ifadelerini kullandı.
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Berlusconi'nin sözlerine takım içinde gülünüp alkışlanırken sosyal medyada ise kullanıcılar, ''utanç verici'', ''soytarılık'' gibi ifadeler kullandı. 
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    BUNGA BUNGA PARTİLERİ İLE GÜNDEMDEYDİ

    Berlusconi'nin Başbakan olduğu 2010'da Arcore'daki villasında düzenlediği "Bunga Bunga" partilerinde, reşit olmayan kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği iddiaları basına yansımıştı.

    Uzun süren davalar sonucunda Berlusconi 7 yıl hapis cezası almış fakat 2015'te sonuçlanan temyiz davasında aklanmıştı. 
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    Konuyla ilgili "Ruby Bis" adıyla bilinen ikinci davada ise genç kızları "Bunga Bunga" partilerine getiren Berlusconi'nin tanıdığı Nicole Minetti ve Emilio Fede, farklı yıllarda hapis cezası almıştı.

    Konuya yönelik Siena'da görülen üçüncü ve ana dava olan "Ruby Ter" ise geçen yıl Berlusconi'nin beraatıyla sonuçlanmış, savcılar bu kararı temyize götürmüştü.
  • Berlusconi'den takımına 'escort' sözü

    31 yıl boyunca sahibi olduğu AC Milan takımının 740 milyon euroya satan Berlusconi bundan bir yıl sonra 2018'de üçüncü lig takımlarından Monza'yı 3 milyon euroya satın almıştı.

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