Berna Laçin'i yıkan ölüm

Berna Laçin, Instagram hesabından 25 yıllık arkadaşı Salih Pehlivan'ın ani bir şekilde vefat ettiğini duyurdu. Arkadaşının ölümüyle sarsılan Laçin, tiyatro oyununu iptal etti.

Oyuncu; "25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim, akşamki oyunum iptal. Çok özür dilerim" ifadelerini kullandı. Ardından arkadaşıyla çekildiği bir fotoğrafını duygusal mesajla yayınlayan Laçin; "Ah be güzel insan sevgili dostum Salih. Dolmayacak boşluğun. nasıl yaptın böyle birden" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.