Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!

        Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!

        Manchester City forması giyen Bernardo Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bernardo Silva'dan Manchester City'ye veda!

        Manchester City forması giyen Bernardo Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Kulüp de yıldız oyuncunun yaz transfer döneminde ekipten ayrılacağını duyurdu.

        Portekizli yıldız, veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

        "9 yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum; hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi, beklediğimin de ötesinde. Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde her zaman yaşayacak bir miras oldu. Yerel dörtlü kupa, üçleme, üst üste dört lig şampiyonluğu ve daha fazlası… Aslında hiç de fena değilmiş

        Önümüzdeki birkaç ay içinde bu şehre veda etme zamanı gelecek—sadece bir futbol kulübü olarak birçok başarıya ulaştığımız bir yer değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum yer. Kalbimin en derininden, Ines ve Carlota, teşekkür ederim!

        Taraftarlara; yıllar boyunca verdiğiniz koşulsuz destek, asla unutmayacağım bir şey. Bir futbolcu olarak en büyük amacım, sahada her zaman tutkuyla oynayıp sizleri gururlandırmak ve kendinizi temsil edilmiş hissetmenizi sağlamaktı. Umarım bunu her maçta hissettiniz. Buraya bir Manchester City oyuncusu olarak geldim, ancak buradan sizden biri olarak, ömür boyu bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki size gelecekte daha birçok harika anı yaşatacaklar.

        Kulübe, Pep'e, teknik ekibe ve bu 9 yıl boyunca birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma; bana bu yolculuğun bir parçası olma şansı verdiğiniz ve yaşattığınız tüm anılar için teşekkür ederim. Antrenman sahasında her gün oluşturduğumuz ortam, kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmemi sağladı. Gelin, bu son haftaların tadını birlikte çıkaralım ve bu sezon elde edebileceğimiz her şey için savaşalım.

        Hepinize sevgilerimle,

        Bernardo."

        9 YILDA 18 KUPA

        2017 yazında Monaco'dan 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz deviyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2 İngiltere Kupası (FA Cup), 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa kaldırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 15 Nisan 2026 (Gülistan Doku Öldürüldü Mü?)

        Gülistan Doku öldürüldü mü? Şanlıurfa'da okulda silahlı saldırı. Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni. Trump: Ateşkesi uzatmayacağım. Trump'tan yeni müzakere sinyali. İsrail-Lübnan müzakerelere başlayacak. Lübnan'da saldırılar devam etti. İran'daki Sinagog da hedef alındı. İtalyan dergisine Batı Şe...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
