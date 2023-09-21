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        Haberler Spor Futbol Fransa Bertuğ Yıldırım, Rennes formasıyla ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Bertuğ Yıldırım, Rennes formasıyla ilk golünü attı

        UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk karşılaşmasında Rennes, 21 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 1 gol kaydettiği maçta konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:44
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        Bertuğ Yıldırım ilk golünü attı!
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        Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 2 numaralı organizasyonunda Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı Fransız ekibi Rennes, İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 55'inci dakikasında takımının 3'üncü golünün altına imzasını attı. Milli oyuncu böylelikle Avrupa kariyerinin ilk golünü kaydetti. Karşılaşmada 70 dakika oyunda kalan genç golcü, yerini Amine Gouiri'ye bıraktı.

        Rennes'in karşılaşmadaki diğer gollerini 1'inci dakikada Blas ve 31'inci dakikada Truffert kaydetti.

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