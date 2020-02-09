Mücadelede ilk teknik molaya 12-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-12 kazanırken, pasör Gamze Kılıç´ın dengeli pas dağılımı ve takıma yeni katılan smaçör Sonja Newcombe´nin katkıları dikkat çekti.

İkinci seti de kontrollü bir şekilde 25-11 kazanan turuncu beyazlılarda Saliha Şahin 4, Melis Durul 3 sayı katkıda bulundu.

Son sette, orta oyuncular Ergül Eroğlu ve Beyza Arıcı´nın etkisiyle de kontrolü bırakmayan konuk ekip, seti 25-14 ve maçı 3-0 sonlandırdı.

Günün en skorer isimleri 11 sayıyla Melis Durul ve 10 sayıyla Saliha Şahin oldu.

Maçtan sonra turuncu beyazlılar Beşiktaş´a çiçek takdim ederken, tüm sporcular birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral

BEŞİKTAŞ: Göknur, Doğa, Bengisu, Ece, Şevval, Lal, Tuğçe (L),Deniz, Zuhal, Tuana, Kardelen, Mina, Gökçe, Elif, İrem.

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Newcombe, Ergül, Melis, Saliha, Beyza, Merve (L).

SETLER: 0-3 (12-25, 11-25, 14-25)

SÜRE: 63 dakika (19, 21, 23)