Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Portekiz'den yeni bir iddia geldi.
Yaz transfer döneminde forvet takviyesi en önemli hedef olan Beşiktaş için Avrupa basınından da art arda haberler gelmeye devam ediyor.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu radarına aldı.
Haberde 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Beto transferine onay vermesiyle oyuncunun menajeriyle temaslar başladı.
Bu sezon Everton formasıyla 32 maçta 10 gol atan Beto, 2023'te Udinese'den 25 milyon Euro bedelle Everton'a transfer olmuştu.
Beto kariyerinde 206 maça çıkarken 65 ve 9 asistlik katkı yaptı.