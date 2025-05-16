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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!

        Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Portekiz'den yeni bir iddia geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:08
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        Yaz transfer döneminde forvet takviyesi en önemli hedef olan Beşiktaş için Avrupa basınından da art arda haberler gelmeye devam ediyor.

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        Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu radarına aldı.

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        Haberde 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Beto transferine onay vermesiyle oyuncunun menajeriyle temaslar başladı.

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        Bu sezon Everton formasıyla 32 maçta 10 gol atan Beto, 2023'te Udinese'den 25 milyon Euro bedelle Everton'a transfer olmuştu.

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        Beto kariyerinde 206 maça çıkarken 65 ve 9 asistlik katkı yaptı.

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        27 yaşındaki forvet Everton'da ise toplamda 69 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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