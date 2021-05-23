Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi

İngiltere Premier Lig´in son haftasında Aston Villa´ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Chelsea´nin sezonu 4´üncü sırada tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş´ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılması da kesinleşti.

İngiltere Premier Lig´de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve son haftada evinde Everton´ı 5-0 ile geçerek 86 puanla şampiyon olan Manchester City´nin ardından, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi´ne gidecek takımlara çevrilmişti. Son hafta maçları sonrası Manchester United, Liverpool ve Chelsea, şampiyon Manchester City´nin ardından adını UEFA Şampiyonlar Ligi´ne yazdıran ekipler oldu. Premier Lig´de Leicester City ise 5´inci sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi´ne gitmeye hak kazandı.

Ligin son haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton´ı 2-1 mağlup ederek 74 puanla ligi 2´nci sırada tamamladı. Bu sezon zor dönemler geçiren ve son haftalarda vites yükselten Liverpool ise son maçında evinde Crystal Palace´ı 2-0 ile geçerek ligi 69 puanla 3´üncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı. Beşiktaş´ı yakından ilgilendiren maçta ise Chelsea deplasmanda Aston Villa´ya 2-1 mağlup oldu ve 67 puanla sezonu 4´üncü sırada tamamladı. Evinde Tottenham´a 4-2 mağlup olan Leicester City ise 5´inci sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi´nin yolunu tuttu. UEFA Avrupa Ligi´ne giden bir diğer takım ise sezonu 6´ncı sırada tamamlayan West Ham oldu. Tottenham ise 7´nci sırada yer alarak önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi´nde mücadele etme hakkı kazandı.