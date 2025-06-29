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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a yıldız forvet: Bonservisini duyurdular

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 23:59 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:59
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        Beşiktaş, forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Tammy Abraham transferi için Roma ile sözlü olarak anlaşma sağladı.

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        Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

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        TÜRKİYE'YE GELİYOR

        Beşiktaş ve Roma arasında transfer için evrak işleri devam ediyor. Abraham, transfer için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.

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        MILAN PERFORMANSI

        27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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