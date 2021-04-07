Sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Rachid Ghezzal, cezası sona erdiği için oynanacak mücadelede forma giyebilecek. Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlanan Aboubakar ise bu karşılaşmada da görev yapamayacak.