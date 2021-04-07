Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarında yer alan Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Alanyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin



Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Fatih, Moubandje, Tayfur, Siopis, Berkan, Salih, Kadzior, Davidson, Mustafa