Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş - Alanyaspor maçını yorumladı

  • 01
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    Yeni teknik adamla birlikte Beşiktaş'ta kabuk değişikliği oldu. Siyah-beyazlılar, oynadığı her maçta gol atar fakat gol de yer. Attıkları fazla olursa kazanır. Beşiktaş'ın maçlarını bir sporsever olarak seyretmek isterim. Göze hoş gelen işler yapıyorlar fakat defansları da bir hayli kötü. Teknik adam yeni, mutlaka buna da çare bulacaktır. 
  • 02
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Beşiktaş'ta 14 oyuncunun mukavelesi bitiyor. Bu durum ne olacak? O da muamma. Ama Beşiktaş'ta teknik adam, yönetimle anlaşarak ve tartışarak bir kadro kurarsa seneye de Beşiktaş maçları heyecanlı olacağa benziyor. 
  • 03
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    5 ay öncesine kadar bu maçları hep kaşarlı hakemler yönetirdi. Şimdi de daha gençler yönetiyor. Ne değişti? Bence şu değişti; gördüklerini çalıyorlar, kafalarında şeytan yok. Bir daha söylüyorum. Bir grup hakem maçları değil futbolu idare etmeye kalktı. Bununla ilgili de bugün derbiden sonra bir şeyler anlatacağım. Çok şaşıracaksınız. 
  • 04
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN

    Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir. Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi birçok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda... 
  • 05
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Tüm geçmiş yorumlar bir yana, galibiyet sevinci ile gelen coşku başka bir yana. Batshuayi önemli bir santrfor. Geçmişte yaptıkları da belli, buradaki beklentiler de. Bugüne kadar dönem dönem sıkıntılar yaşasa da temel problemler yalnızca ondan kaynaklanmadı. 
  • 06
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Beşiktaş'ın bu sezon baktığmızda ne kanatları gol attı, ne de orta sahası... Geçen sene ile arasındaki en büyük fark bu. Yalnızca santrfora bakarak yorum yapmak birçok kimseyi yanlışa düşürdü. Beşiktaş'ta kıpırdanmaya başlayan oyuncular var. Onların hareketlenmesiyle siyah-beyazlılar başka bir kimlik almaya başladı. 
  • 07
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Özellikle Ghezzal'ın biraz daha içeriye kat ederek oyunu yönetme durumu Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Daha iyi bir Ghezzal görüyoruz. Josef de eski temposuna gelmeye başladı. Geçen senenin başka bir kahramanı Rosier de iki haftadır vites yükseltti. Bunlara Rıdvan, Can ve Vida'nın etkili performansları eklenince Beşiktaş hem savunmada hem hücumda daha iyi hale geldi.
  • 08
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE

    Yeni oyun anlayışında yıldızı en çok parlayan oyuncular Rosier ve Rıdvan… Savunmacı kimliğiyle birlikte hücum organizasyonlarında da başrolü üstlendiler. Ghezzal’ın da daha verimli bir sürece girdiğini düşünebiliriz. Rıdvan’ın onca akıllı denemeden sonra Güven’e yaptığı asist alkışlanacak düzeydeydi. 
  • 09
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Umut Meraş ve Necip’in oyuna katılmasını, hocanın bazı ölçme ve değerlendirmelerde bulunmasına yordum ben. Can Bozdoğan’ı neden değiştirmediğini anlayamadım. Bu arada Emirhan’ı beklettiğini, Josef’i dinlendirmeyi düşünmediğini de gördüm. Eh, bravo yani. Ramazan böyle geçecek, lig de bu yeni rüzgarla bitecekse seneye bayram olabilir. Emin değilim ama… Bana öyle geliyor.
  • 10
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU

    Valerien Ismael'le Trabzon deplasmanında olumlu sinyaller veren Beşiktaş adına Alanya maçı Avrupa hedefi büyük bir önem taşıyordu. Beşiktaş, Trabzon maçında olduğu gibi maça baskılı başladı ve 2. dakikada golü buldu. Alanyaspor yediği gol sonrası oyuna ortak olmaya çalıştı ve Efecan ile eşitliği yakaladılar. Alanya'nın oyun motivasyonu artmadan Beşiktaş'ın kısa süre içinde yeniden üstünlüğü yakalaması Siyah-Beyazlılar'ın lehine oldu. 
  • 11
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Beşiktaş'ta Ghezzal'a ayrı bir parantez açmalıyız. Cezayirli son haftalarda takımını tam anlamıyla ateşliyor. Savunmada da oldukça başarılı bir Beşiktaş vardı. Alanı daraltarak oynayan ve rakibe şans tanımayan bir takım gördük. Beşiktaş'ta çok net bir şekilde Valerien Ismael farkını görebiliyoruz. Trabzon'dan sonra antrenör farkı dün de sahaya net bir şekilde yansıdı. Beşiktaş net ve keyifli bir galibiyet alarak Avrupa iddiasını sürdürdü.
  • 12
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE

    Valerien Ismael de durağan değil, o da kenarda boş durmuyor hani! Müthiş enerjik, takımla birlikte oynuyor adeta, tribünleri de ihmal etmiyor, ateşliyor. Yeter ki, bu enerjisi ilerde kart alışkanlıkları yapmasın! Artık Ismael’in oyun sistemini tartışmaya gerek yok, adam belli ki bu şablonu Kartal’a monte edecek, kararlı ve de inatçı. Elbette Ismael geçiş döneminde, asıl yeni sezona bakacağız, bu sistemle başarılı olursa, yani zirveyi yakalarsa ne ala, aksi malum!
  • 13
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

    Yıllardır hep savunurum, kadroda devamlılık başarıda büyük faktördür. Öyle takımın sağıyla-soluyla oynamanın asla doğru bir yöntem olmadığını cümle alem biliyor, ama bazı teknik adamlara bunu anlatamadık! Bu anlamda Ismael doğru yolda, kutluyoruz, yani iyi oynayan kadroyu bozmuyor.
  • 14
    Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.