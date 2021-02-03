Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti. 14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.