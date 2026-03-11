Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Kupayı bu sene biz alacağız - Beşiktaş Haberleri

        Murat Kılıç: Kupayı bu sene biz alacağız

        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sene kendileri için çok önemli olduğunu ve kupayı kazanacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kupayı bu sene biz alacağız"

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile eşleşti. Siyah-beyazlılar yarı finale kalması durumunda Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Kura çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, "Türkiye Kupası bizim için bu sene çok önemli. İki maçı da sahamızda oynayacağız. Final oynamayı planlıyoruz. Bu sene Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle de Türkiye Kupası'nı bu sene biz alacağız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 8 Mart 2026 (Ortadoğu'da Büyük Oyun: İsrail'in Planı İran-Arap Savaşı Mı?)

        İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor