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Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı için geri sayıma geçildi. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan kartal, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Augsburgile kozlarını paylaşacak. İşte, Beşiktaş Augsburghazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...