Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Süper Lig temsilcilerinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Beşiktaş ilk hazırlık maçında güçlü Alman ekibi Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda yarışacak olan siyah beyazlılarda parola şampiyonluk. Peki, Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar…
Yeni sezon hazırlık çalışmalarına Almanya'da başlayan Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Kartal, 27 Temmuz tarihinde ise UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçına çıkacak. İşte, Beşiktaş Augsburg maçına ilişkin bilgiler…
BEŞİKTAŞ AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Augsburg maçının yayıncı kanalı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert Günok, Rosier, Romain Saiss, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Aboubakar, Ghezzal, Muleka