Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Ajax'a 2-1 yenildi. 23'te Ghezzal (penaltı) ile öne geçen siyah-beyazlılar, 54 ve 69. dakikalarda Haller'in attığı gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon Devler Ligi'nde umduğunu bulamayan Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve Avrupa defterini kapattı.