BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ile başladı. Ardından kuvvetlendirme çalışması yapıldı. İdman, stretching çalışması ile sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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