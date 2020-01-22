Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20:30

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan, Diaby, Ljajic, Umut

YEDEKLER: Utku, Douglas, Güven, Boyd, Atiba, Burak, Necip, Vida, Rıdvan

TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan

MAÇTAN NOTLAR

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı, 3 golden az yediği her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

SİYAH-BEYAZLILAR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.