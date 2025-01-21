Beşiktaş, Bilbao maçına hazır!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla karşılaşacak Beşiktaş son idmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmanda siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer saha içinde kısa bir toplantı yaptı.
Isınma hareketleri sonrasında siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirirken, basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktik idmanını çalıştı.