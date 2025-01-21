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        Beşiktaş, Bilbao maçına hazır!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:46
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        Beşiktaş, Bilbao maçına hazır!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla karşılaşacak Beşiktaş son idmanını yaptı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikalık bölümü basına açık antrenmanda siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer saha içinde kısa bir toplantı yaptı.

        Isınma hareketleri sonrasında siyah-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirirken, basına kapalı bölümde yarınki karşılaşmanın taktik idmanını çalıştı.

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