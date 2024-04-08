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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası final rövanşı için Londra'ya ulaştı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası final rövanşı için Londra'ya ulaştı

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçında London Lions'ı 75-68 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş karşılaşması için Londra'ya ulaştı. London Lions-Beşiktaş BOA karşılaşması, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 19:16
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        Beşiktaş BOA, Londra'da
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final rövanş maçında 10 Nisan Çarşamba günü İngiliz ekibi London Lions'a konuk olacak Beşiktaş BOA, Londra'ya ulaştı.

        Siyah-beyazlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stansted Havalimanı’na indi. Beşiktaş kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği müsteşarlarından Gülay Demirtaş karşıladı.

        Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra'daki ilk antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena’da TSİ 21.00'de gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takım son antrenmanını maç sabahı TSİ 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

        Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 75-68 kazandı.

        London Lions-Beşiktaş BOA karşılaşması, 10 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak.

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