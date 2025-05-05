Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 05.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:30
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:
"Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."
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