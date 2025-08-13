Beşiktaş, Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladı
Beşiktaş, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını duyurdu.
Giriş: 13.08.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:10
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ