Beşiktaş Emlakjet, Bodrum deplasmanında galip!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 90-82 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.
Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 90-82 kazandı.
1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-34 Beşiktaş Emlakjet
2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-19 Beşiktaş Emlakjet
3.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-18 Beşiktaş Emlakjet
4.P: Çağdaş Bodrum Spor 24-19 Beşiktaş Emlakjet
Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Çağdaş Bodrum Spor ise deplasmanda Pınar Karşıya ile karşı karşıya gelecek.