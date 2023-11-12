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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet, Bodrum deplasmanında galip! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Bodrum deplasmanında galip!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 90-82 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:20
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        Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.

        Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 90-82 kazandı.

        1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-34 Beşiktaş Emlakjet

        2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-19 Beşiktaş Emlakjet

        3.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-18 Beşiktaş Emlakjet

        4.P: Çağdaş Bodrum Spor 24-19 Beşiktaş Emlakjet

        Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Çağdaş Bodrum Spor ise deplasmanda Pınar Karşıya ile karşı karşıya gelecek.

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