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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde penaltı kazandı! Samet Akaydin cezalı duruma düştü - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde penaltı kazandı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde Cenk Tosun'un yerde kalması sonrasında penaltı kazandı! Samet Akaydin cezalı duruma düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:51
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        Derbide penaltı kararı!
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        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 21. dakikasında Cenk Tosun'un ceza alanında yerde kalması sonrası Beşiktaş penaltı kazandı.

        Alexander Djiku'nun hatası sonrasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

        Topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain 24. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

        Atilla Karaoğlan, penaltı kararı sonrasında Samet'e sarı kart gösterdi. Derbi maç öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan Samet Akaydın, cezalı duruma düştü. Samet, ligin 16'ncı haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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