Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Ardından siyah-beyazlılar pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Japon Eğitim ve Kültür Derneği´ne bağlı İstanbul Japon Okulu´nun öğrencileri de Beşiktaş antrenmanını izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, idman sonrasında konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.