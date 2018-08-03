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Son 10 yılı biraz daha inceleyecek olursak; Galatasaray'ın en çok zarar ettiği yıl 43,04 milyon Euro ile 13/14 sezonu oldu. Sarı-Kırmızılılar o dönem, en yüksek bonservis bedelini 13 milyon Euro ile Bruma için ödedi. Cimbom; Chedjou, Telles, Melo, Hajrovic, Salih, Umut, Koray, Ontivero, Oğuzhan Kayar, Veysel ve Burdisso için toplam 44,84 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödemişti.