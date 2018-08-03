Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde frene bastı! Finansal Fair Play (FFP) kriterleri sonrası 3 büyükler transferde kemer sıkma politikası uyguluyor. Son 10 yılın zararı ise 285,6 milyon Euro. Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi sonrası Türk futbol tarihinin transfer rekoru kırılırken, son 10 yılda acı bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 10 yıllık transfer bilançosu ve detayları... (Rakamlarda Transfermarkt verileri baz alınmıştır)
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UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önceki yıllara nispeten çok daha düşük maliyetli oyunculara yönelmesini 'mecburi' kıldı.
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UEFA, kulüplerin transferlerini, 'elde ettiği bonservis geliri kadar bonservis ödeyebilir', 'takım bütçesi belli bir rakamı aşamaz' veya 'yıllık gelirine göre belli bir oranda harcama yapabilir' şeklinde kıstaslarla sınırlama altına alıyor... Peki son 10 yılın transfer bilançosunu inceleyecek olursak toplam 285,6 milyon Euro zarar görünüyor... Hangi takım son 10 yılda neler yaptı? İşte detaylar...
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Galatasaray'ın son 10 yıllık transfer bilançosuna bakacak olursak toplam 118 milyon Euro'luk zarar görünüyor.
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Galatasaray, geçen sezon transferde hareketli bir dönem geçirmiş ve kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilemişti. Gomis, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Fernando, Maicon, Nagatomo, Denayer, Mariano gibi oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu transferlere 40 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ve kiralama ücreti ödemişti. Bu sezon ise harcanan rakam şimdilik 3,3 milyon Euro oldu.
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Sarı-kırmızılılar; Luis Cavanda'yı 2,4 milyon Euro karşılığında Belçika temsilcisi Standard Liege'e satarak kaynak elde ederken, Nagatomo, Muğdat ve Onyekuru (kiralık) transferleriyle bu sezon toplam 0,99 milyon Euro zarara uğradı. Bu rakam ise Galatasaray'ın son 10 yıldaki dönemde zarar ettiği yıllar arasında en düşük kayıpla kapattığı yıl olduğu anlamına geliyor.
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Son 10 yılı biraz daha inceleyecek olursak; Galatasaray'ın en çok zarar ettiği yıl 43,04 milyon Euro ile 13/14 sezonu oldu. Sarı-Kırmızılılar o dönem, en yüksek bonservis bedelini 13 milyon Euro ile Bruma için ödedi. Cimbom; Chedjou, Telles, Melo, Hajrovic, Salih, Umut, Koray, Ontivero, Oğuzhan Kayar, Veysel ve Burdisso için toplam 44,84 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödemişti.
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12/13 sezonunda; Amrabat, Sneijder, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop ve Dany transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, 3,89 milyon Euro satış yapmasına rağmen 26,16 milyon Euro zarar etti.
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15/16 sezonu Galatasaray'ın son 10 yılda transferden kar elde ettiği tek yıl olarak ön plana çıkıyor. Podolski, Donk, Linnes transferlerini gerçekleştiren ve toplamda 7 futbolcu için 11 milyon Euro harcama yapan sarı-kırmızılıar; Burak, Melo, Bruma (kiralık), Telles (kiralık) ve Ambarat'ı göndererek 21,8 milyon Euro gelir elde etti. Gelir-giderlere bakıldığında ise Cimbom o dönemi 10,76 milyon Euro kar elde ederek kapattı.
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Son 10 yılda 118 milyon Euro zarara uğrayan Galatasaray'ın bonservisine en yüksek rakam ödediği 5 isim şöyle: Bruma (13 milyon Euro), Belhanda (8,75 milyon Euro), Amrabat (8,6 milyon Euro), Misimovic (8,5 milyon Euro), Sneijder (7,5 milyon Euro)
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Galatasaray'ın 10 yıl içerisinde en yüksek bedelle sattığı 5 isim ise şöyle: Ndiaye (16 milyon Euro), Arda Turan (13 milyon Euro), Bruma (13 milyon Euro), Keita (8,15 milyon Euro), Burak Yılmaz (8 milyon Euro)
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Galatasaray'ın son 10 yılda (bonservissiz gelen oyuncular hariç) en yüksek kar elde ettiği transfer ise Badou Ndiaye oldu. Senegalli oyuncuyu Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Galatasaray, oyuncuyu 16 milyon Euro'ya Stoke City'e göndererek 8,5 milyon Euro kar elde etmiş oldu.
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Son 10 yılda yapılan transferler arasından; 'fiyasko' olarak ise Zvjezdan Misimovic ismi ön plana çıkıyor. Galatasaray, 8,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Boşnak oyuncuyu 4,5 milyon Euro'ya elden çıkarırken yıldız oyuncundan beklediği verimi alamadı.
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Tarık Çamdal (4,5 milyon Euro), Bogdan Stancu (5 milyon Euro), Sercan Yıldırım ve Izet Hajrovic de bekleneni veremeyen diğer isimler oldular.
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Fenerbahçe, '3 Büyükler' arasında son 10 yılda 135 milyon Euro ile en çok zarar eden kulüp konumunda...
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Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeni bir yapılanmaya giden Sarı-Lacivertli kulüp bu sezon genç oyunculara yöneldi. Fenerbahçe, Ganalı yıldız Andre Ayew'in yanı sıra, genç oyuncular Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı.
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Fenerbahçe'nin, bu oyuncular için bonservis ile kiralama ücreti olarak 6 milyon Euro civarında bir rakam ödedi. Fernandao'yı 2,5 milyon Euro'ya satan sarı-lacivertliler'in şu anlık zararı yaklaşık 4,35 milyon Euro.
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UEFA Finansal Kontrol Kurulu ile uzun süreli bir anlaşma yapan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise yaptığı 10 transferle bonservis ve kiralama bedeli olarak 18,5 milyon Euro ödedi. Sarı-lacivertliler, oyuncu satışından ise 20 milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etti. Transfermarkt verilerinde; Ertuğrul Taşkıran'ın bonservis bedeli gözükmediğinden dolayı, 2,32 milyon Euro zarar görünse de, Fenerbahçe geçen sezonu yaklaşık 1,5 milyon Euro karla kapattı.
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Fenerbahçe'nin en çok zarara uğradığı yıllar ise; 09/10, 10/11, 12/13, 13/14, 15/16 sezonları olarak ön plana çıkıyor.
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09/10 sezonunda sarı-lacivertlilerin zararı 27,50 milyon Euro... Mehmet Topuz (9 milyon Euro), Cristian (7 milyon Euro), Santos (5 milyon Euro), Özer Hurmacı, Gökhan Ünal ve Bilica transferlerinde 31,40 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe, oyuncu satışından ise sadece (Kezman > PSG, Gökhan Emreciksin > Kayserispor) 3,9 milyon Euro kazandı.
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10/11 sezonunda Niang, Dia, Stoch, Caner ve Yobo transferlerine 23,6 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe, oyuncu satışında ise kâr elde edemedi.
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12/13 sezonunda sadece Dia'nın satışından 4 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe; Meireles, Krasic, Mehmet Topal, Hasan Ali, Webo, Yobo, Salih, Kuyt ve Ziegler için ise toplam 33,9 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödedi. Sarı-Lacivertliler'in bu dönemi zararı ise 29,9 milyon Euro oldu.
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Bir sonraki sezon Spartak Moskova'ya gönderdiği Emenike'yi geri alan Fenerbahçe'nin Alper, Bruno Alves ve Kadlec için kasasından 30,25 milyon Euro çıktı.
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15/16 sezonunda ise transferde adeta 'imza şovu' yapan Fenerbahçe, Josef, Kjaer, Ozan, Van Persie, Nani, Fernandao, Volkan Şen ve Şener için 42,68 ödeme yaptı. Sow'u 16 milyon Euro'ya Al-Ahli'ye satan ve Emenike'yi (West Ham - Al Ain) toplamda 4,5 milyon Euro'ya kiralayan sarı-lacivertlilerin bu dönemki zararı 22 milyon Euro oldu.
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14/15 sezonunda sadece Diego'yu bonservissiz olarak transfer eden Fenerbahçe'nin son 10 yılda en yüksek kar elde ettiği (5,9 milyon Euro) transfer dönemi oldu.
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Son 10 yılda 135 milyon Euro zarara uğrayan Fenerbahçe'nin bonservisine en yüksek rakam ödediği 5 isim şöyle: Emenike (13 milyon Euro), Meireles (10 milyon Euro), Sow (10 milyon Euro), Niang (9 milyon Euro), Mehmet Topuz (9 milyon Euro).
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Fenerbahçe'nin 10 yıl içerisinde en yüksek bedelle sattığı 5 isim ise şöyle: Sow (16 milyon Euro), Kjaer (12 milyon Euro), Nani (8,5 milyon Euro), Niang (7,5 milyon Euro, Santos (7 milyon Euro). Fenerbahçe'nin son 10 yılda en yüksek kar elde ettiği transfer ise Sow ve Kjaer oldu.
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Fenerbahçe iki oyuncunun satışından, ödediği bonservis bedelleri çıkarılınca toplamda 10,5 milyon Euro kar elde etti. Son 10 yılda bekleneni veremeyen fiyaskolar ise şöyle: Mehmet Topuz, Kezman, Krasic, Van Persie, Sezer Öztürk, Ozan Tufan, Serdar Kesimal, Bienvenu.
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Beşiktaş ise '3 Büyükler' arasında son 10 yılda 32 milyon Euro ile en az zarar eden kulüp konumunda...
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Yeni sezon öncesi genç oyunculara yönelerek Umut Nayir, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Enzo Roco'yu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, şu ana kadar sadece 250 bin Euro bonservis ödemesi yaparken, yüksek bedelli satışlarına ise devam etti.
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Son dönemde birçok oyuncusunu yüksek rakamlara satan Beşiktaş, Fabri'yi 6 milyon Euro, Tosic'i 4,5 milyon Euro, Mitrovic'i ise 3,5 milyon Euro'ya gönderdi.
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Geçtiğimiz sezon Medel, Lens, Negredo ve Atınç için 6,7 milyon Euro bonservis ile kiralama ücreti veren Beşiktaş'tan Negredo'nun 4,3 milyon Euro, Pepe ise 4,8 milyon Euro'luk yıllık garanti ücretleri dikkat çekiyor.
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Beşiktaş'ın son 10 yılda en çok zarar ettiği yıl ise 09/10 sezonu. Tabata, İsmail Köybaşı, Ferrari, Nihat Kahveci, Rıdvan Şimşek ve Erkan Zengin için toplam 23,93 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, sadece Serdar Kurtuluş'un Gaziantepspor'a kiralanmasından 100 bin Euro kazandı.
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15/16 sezonunda Demba Ba (13 milyon Euro), Ersan Gülüm (7 milyon Euro) ve Atınç Nukan'ı (6 milyon Euro) elden çıkaran siyah-beyazlılar Cenk Gönen ve Aras Özbiliz'i de kiralık göndererek kasaya toplam 29,9 milyon Euro giriş sağladı. Boyko, Rhodolfo, Sosa, Beck, Quaresma, Alexis için 13,95 milyon Euro ödeme yapan siyah-beyazlılar toplam 12,95 milyon kar elde etti.
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Geçen sezon Cenk Tosun'u 22,5 milyon Euro'ya Everton'a satan ve Türkiye rekoru kıran Beşiktaş, Marcelo, Beck ve Rhodolfo transferleriyle birlikte 33,80 milyon Euro oyuncu satışı gerçekleştirdi. Bu dönem 12,75 milyon Euro oyuncu transferi gerçekleştiren Beşiktaş, 21,5 milyon Euro kar elde etti. Bu rakam Türk takımları içerisinde ise son 10 yılı rekoru...
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Son 10 yılda 32 milyon Euro zarara uğrayan Beşiktaş'ın bonservisine en yüksek rakam ödediği 5 isim şöyle: Tabata (8 milyon Euro), Quaresma (7,3 milyon Euro), Demba Ba (6 milyon Euro), İsmail Köybaşı (5,5 milyon Euro), Ferrari (5 milyon Euro).
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Beşiktaş'ın 10 yıl içerisinde en yüksek bedelle sattığı 5 isim ise şöyle: Cenk Tosun (22,5 milyon Euro), Demba Ba (13 milyon Euro).
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