Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

ERMAN TOROĞLU: Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maç oldu. Kalite yoktu belki ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Beşiktaş teknik adamının sanki seneye iyi işler yapacakmış gibi bir görüntüsü var. Mesela Emirhan'ı şu maçta 90 dakika kullandı, iyi de yaptı.İki takım arasındaki görüntüye baktığınızda Beşiktaş bir penaltı kaçırdı, bir topu da direkten döndü. Dün akşamın şanssız takımı Beşiktaş'tı.