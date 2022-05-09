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Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi

  • 01
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    SİNAN VARDAR: Derbi beklenenin aksine oldukça gergin başladı. Beşiktaş savunması nasıl dizilecek derken Fenerbahçe'nin Novak'la erken bir golle öne geçmesi maça ayrı bir hava getirdi. Beşiktaş, Larin'den gol beklerken Kanadalı golcünün savunmada ofsaytı bozması ve kaçırdığı goller garip ötesiydi. Batshuayi, bu golün hemen ardından penaltıyı yine kaçırırken bir kez daha saç baş yolma sanatını sergiledi.
  • 02
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    SİNAN VARDAR: Ama Beşiktaşlı futbolcular o kadar istekli oynadılar ki; tribünler daha da ateşlendi. Beşiktaş tam anlamıyla ilk 65 dakika alev aldı. Sezon başından çok eleştirdiğimiz Kenan Karaman dün çok iyi performans gösterdi. Ghezzal takımı harika yönetirken; Umut, Rıdvan, zaman zaman da Josef müthiş bir özveriyle Beşiktaş'ı hücuma taşıdılar.
  • 03
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maç oldu. Kalite yoktu belki ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Beşiktaş teknik adamının sanki seneye iyi işler yapacakmış gibi bir görüntüsü var. Mesela Emirhan'ı şu maçta 90 dakika kullandı, iyi de yaptı.İki takım arasındaki görüntüye baktığınızda Beşiktaş bir penaltı kaçırdı, bir topu da direkten döndü. Dün akşamın şanssız takımı Beşiktaş'tı.
  • 04
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: Stadın baskısını kaldıramadı Fenerbahçeli oyuncuların birçoğu. Ön taraftaki Beşiktaş baskısı hep sonuç verdi. Kalabalık geldiler, sıkıştırdılar, hataya zorladılar ve oyun kurdurmadılar. Uzun top oynadıkça, Serdar Dursun'un da yetersizliği ortaya çıktı. Top tutamadı, Welinton tarafından imha edildi. İş Mert Hakan ve İrfan Can'a düştü.
  • 05
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    TURGAY DEMİR: Maç öncesi yorumumda, "Bol pozisyon olur ama o kadar beceriksiz forvetler var ki, maç golsüz bitse şaşırmam" demiştim. Şaşırdım mı, hayır! Beşiktaş'ın şu maçtaki en önemli kazanımı Emirhan'dır. Çok net oynadı, cesurdu, topla dripling yaptı, harika paslar attı. Batshuayi'ye gönderdiği bir top var ki şapka çıkarılacak cinstendi. Emirhan'ı keyifle izledik, keşke Arda Güler'i de izleme şansımız olsaydı. O da ayrı bir renk katardı derbiye. 
  • 06
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    TURGAY DEMİR: Neyse! Batshuayi demişken dün yaptığı en iyi şey oyundan çıktığı andan direkt soyunma odasına gitmesiydi. Hiç hız kesmeden Belçika'ya uçması gerekir. Beşiktaş, savunmasında tedbir alıp ön tarafa gönderdiği uzun toplarla sonuç almak istiyor. Bu büyük takım oyunu değil. Derbilerde rakibiniz de üzerinize geleceği için bu taktik işe yarayabilir (dün olduğu gibi) ancak sizi kendi sahasında bekleyen Anadolu takımlarına karşı etkili olmanız mümkün değil. Ismael yeni sezonda kalacaksa işin bu tarafını düşünmek şart.
  • 07
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Beşiktaş, ezbere oyun anlayışıyla oynadı. Bunun getirdiği panik, telaş, yapılan pas hataları, organize olunamayan hücumlarda net şekilde görüldü. Esasen oyuncuların oynamak istediği hızlı oyun, hatlar arasına top sokarak akıl koyulmuş hücum anlayışları yerine duyguların öne çıktığı sabırsız bir anlayışa dönüştü.
  • 08
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Valerien Ismael, topa az sahip olup direkt hücum yapan ve hem uzun pas hem driplingle oynayan bir felsefeye sahip. Top rakipteyken de topu kazanıp en kısa yoldan golü amaçlayan bir teknik adam. Yalnız büyük takımlar böyle oynamaz. Bunu Beşiktaş seyircisi de talep etmez.
  • 09
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Çok da derli toplu görünmeyen Beşiktaş, yürekli ve agresif bir oyunla Fenerbahçe’yi sindirdi. Sahanın her bölgesinde yoğun bir baskı uygulayan siyah beyazlılar, Fenerbahçe’nin pas yapmasına ve çıkmasına izin vermedi. Basit top kayıpları, sert oyun kaliteyi düşürürken yüksek mücadele gücü izleyenleri heyecanlandırdı. Orta alanın merkezinde Josef ile birlikte forma giyen genç Emirhan, top ayağında iken başarılıydı, sert orta saha mücadelesinde de kesinlikle sinmedi.
  • 10
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    ALİ ECE: 65’e kadar Beşiktaş yoğun karşı presi etkili yapsa da ileri ikilisinin yetersizliği nedeniyle skor tabelasında üstünlüğü ele geçiremedi. 65-75 arası maç dengelendi hatta bir ara momentum Fenerbahçe’ye geçer gibi oldu. Valerien Ismael’in idealindeki oyunu bu oyuncu malzemesiyle kesik kesik izliyoruz. Beşiktaş’ın daha kaliteli oyunculara ihtiyacı var, bu oyunu en azından 70 dakikaya yayabilecek bir malzemeye.
  • 11
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    ERMAN ÖZGÜR: Beşiktaş'ta Batshuayi ve Larin'in, Fenerbahçe'de ise İrfan ve Mert Hakan'ın etkisizliği olmasa daha fazla gol çıkabilirdi ancak tabela ilk yarıda dengeli kaldı. Beşiktaş, 2. yarıya yine yüksek tempo yaparak iyi başladı. 10 dakika içinde Larin'in beceriksizlik ve şanssızlık üzerinden okunabilecek iki pozisyonda kaçırdığı goller maçın kırılma anlarıydı.
  • 12
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: Beşiktaş özellikle Emirhan’ın çok iyi derin paslarına hareketlenecek bir hedef bulamadı. Tek isabetli şut yani penaltı golüyle devreyi kapattılar. 2. yarının başında baskı daha da arttı. Ama 65’ten sonra plandan çıktılar. Belki yorgunluk belki arzunun akla galip gelmesi. Halbuki bu planı N’Koudou’yla uygulama şansı olsa belki maçın sonucu farklı olurdu. 
  • 13
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    TÜMER METİN: Beşiktaş'ın gidişatında hücum oyuncularının ne yapacağı önemliydi. Larin neredeyse boş kaleye atamamış, Batshuayi penaltı kaçırmış. Zaten sezonun genelinde bu iki ismin gol eksikliği nedeniyle Beşiktaş bu sezonu böyle geçirdi. Larin'in bulduğu iki pozisyonda Kim Min Jae'nin olmayışına bağlayabiliriz. O olsaydı o pozisyonları görmezdi Fenerbahçe.
  • 14
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş, Mike Tyson gibi başladı maça. 65 dakika boyunca Fenerbahçe'yi müthiş bir baskı altına aldı. Valerien Ismael takımı müthiş hazırlamış maça. Ismael'in takımı maça çok iyi hazırlamış ancak bu kadar efora can dayanmaz. O yüzden birçok oyuncu adalesini tuttu Beşiktaş'ta. Maçın ilk 65 dakikasını göz önüne alırsak, Beşiktaş galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. Kızılderililer gibi saldırdılar resmen. Fenerbahçe'nin maçta kalmasını sağlayan şey yaptığı savunmaydı.
  • 15
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: İkinci yarı ilk yarıya oranla daha hareketli ve de bereketli başladı. Nitekim Kartal, iki net pozisyon üretti, ikisini de kaçıran Larin idi! Adam uzatmaları oynuyor, Valerien Ismael ondan ‘gol’ bekliyor! Hadi ikincisinin su götürür yanı var, direkten döndü. Peki ilkine ne demeli? Kaleci ile karşı karşıya arkadaş, sert şut yerine plaseyi deniyor, üstelik kucağına... Hadi oradan! Birini atsa, Kartal maçı koparacak, nerede!
  • 16
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU: Valerien Ismael sahanın içinde gülümsüyordu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi her zaman yenmek ister. Batshuayi'nin kaçan bir penaltısı var. Bu açıdan Beşiktaş da fırsat kaçırdı denilebilir. Ön plana çıkan bir oyuncu yoktu. Josef orta sahada etkili oldu sayılabilir.
  • 17
    Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

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