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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi

        Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi

        Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 23:08 Güncelleme:
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        Beşiktaş Takımı yemekte bir araya geldi!

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, yemekte bir araya geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ve antrenörler ile futbolcular katıldı.

        Yemekte Özen ve Italiano ile sohbet eden Serdal Adalı, futbolculara başarı dileğinde bulundu.

        Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

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