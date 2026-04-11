Beşiktaş GAİN: 87 - Bahçeşehir Koleji: 80 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etti.
Giriş: 11.04.2026 - 22:00 Güncelleme:
SALON: Beşiktaş GAİN
HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Duhan Köyiçi, Mehmet Şahin
BEŞİKTAŞ GAİN: Zizic 26, Lemar 13, Dotson 13, Brown 8, Thomas 8, Morgan 7, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Canberk Kuş, Vitto Brown.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 15, Cavanaugh 15, Flynn 12, Hale 10, İsmet Akpınar 8, Göktuğ Baş 8, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Mitchell 2, Williams.
1'İNCİ PERİYOT: 22-12
DEVRE: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60
4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-80
