        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAİN: 87 - Bahçeşehir Koleji: 80 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN: 87 - Bahçeşehir Koleji: 80 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN evinde hata yapmadı!

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.

        SALON: Beşiktaş GAİN

        HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Duhan Köyiçi, Mehmet Şahin

        BEŞİKTAŞ GAİN: Zizic 26, Lemar 13, Dotson 13, Brown 8, Thomas 8, Morgan 7, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 6, Canberk Kuş, Vitto Brown.

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 15, Cavanaugh 15, Flynn 12, Hale 10, İsmet Akpınar 8, Göktuğ Baş 8, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Mitchell 2, Williams.

        1'İNCİ PERİYOT: 22-12

        DEVRE: 47-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-60

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-80

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 9 Nisan 2026 (İsrail'in Hedefi Ateşkesi Bozmak Mı?)

        Mescid-i Aksa 41 gün sonra açıldı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. İranlılar 41. gününde ne düşünüyor? İran'da yastan zafere dönüş! Mücteba Hamaney nerede? Ateşkes nasıl başladı nasıl sürüyor? Lübnan anlaşmaya dahil mi değil mi? İran masadan Lübnan'sız mı kalktı? Ateşkesin perde arkasında ne va...
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?