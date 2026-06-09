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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edildi!

        Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic ameliyat edildi!

        Beşiktaş GAİN'de Hırvat basketbolcu Ante Zizic ameliyat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Beşiktaş GAİN'de Zizic ameliyat edildi!

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

        Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ante Zizic'e, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen artroskopik akromiyoklaviküler eklem çıkık tamiri sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Oyuncumuz Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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