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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAİN'e Ante Zizic'ten kötü haber

        Beşiktaş GAİN'e Ante Zizic'ten kötü haber

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        Beşiktaş GAİN'e Zizic'ten kötü haber!

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın pivot oyuncusu Ante Zizic, sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN takımımızın 4 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Koleji'yle oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Ante Zizic'in, yapılan kontroller sonrasında sol omuz bölgesinde AC eklem yaralanması tespit edilmiş olup değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzun cerrahi müdahale ile tedavisine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Tedavisine başlanan Zizic'in operasyonunun, yarın gerçekleştirileceği de belirtildi.

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