        Beşiktaş GAİN, Eurocup'ta Buducnost VOLI'yi konuk edecek! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN, Eurocup'ta Buducnost VOLI'yi konuk edecek!

        Basketbol Eurocup B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:43
        Beşiktaş GAİN'in rakibi Buducnost VOLI!
        Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, yarın Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

        BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı ekip, 10 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda 15. haftaya ikinci sırada girdi.

        BKT Avrupa Kupası'nda yaptığı 14 müsabakanın 9'unu kazanan ve 5'inden yenilgiyle ayrılan Buducnost VOLI ise averajla 3. basamakta yer aldı.

        Beşiktaş, normal sezonun ilk yarısında Karadağ'da oynanan mücadelede sahadan 82-79 mağlup ayrılmıştı.

