Beşiktaş GAİN, Fransa'da EuroCup final serisini uzatmanın peşinde!

        Temsilcimiz Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci ayağında bu akşam deplasmanda Bourg Bresse'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rakibine 72-60 kaybettiği ilk maçın rövanşını alarak seriyi uzatmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN, Fransa'da kritik maçta!

        Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisinin ikinci maçında Fransa temsilcisi Bourg Bresse'e konuk olacak.

        Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

        Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü.

        Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

        7. RANDEVU

        Beşiktaş ile Bourg, Avrupa'da 7. kez karşı karşıya gelecek.

        İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

        Siyah-beyazlı takımın Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

        EuroCup'ta şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

        Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

