        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş GAİN - JL Bourg: 60-72 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN - JL Bourg: 60-72 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN, EuroCup final serisi ilk maçında Akatlar'da ağırladığı Fransız ekibi JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu. Seride 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar şampiyonluk şansını sürdürmek için 28 Nisan'da Fransa'da oynanacak rövanş maçını kazanmak zorunda.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 22:43 Güncelleme:
        Beşiktaş finalde ilk maçı kaybetti!

        Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT EuroCup final serisi ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 72-60 mağlup oldu.

        Cosea JL Bourg, bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçti.

        Eşleşmenin ikinci karşılaşmasına 28 Nisan Salı günü Cosea JL Bourg'un sahası Ekinox Salonu ev sahipliği yapacak.

        Beşiktaş, seriyi yeniden İstanbul'a taşımak, Fransız ekibi ise şampiyonluk için sahaya çıkacak.

        Müsabakaya Mathews'ün iç ve dış atış isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Üst üste bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakalayan Cosea JL Bourg, 7. dakikada 11-7'lik üstünlük yakaladı. Skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında Mitchell ile etkili olan Fransız ekibi, ilk çeyreği 18-10 üstün kapattı.

        İkinci periyoda Berk Uğurlu, Zizic ve Anthony Brown ile basketler bularak başlayan Beşiktaş, 12. dakika biterken farkı 4 sayıya düşürdü: 17-21. Konuk ekip, boyalı alanı savunmakta sorun yaşayan siyah-beyazlı takım önünde 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-28. Cosea JL Bourg, hücumda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş GAİN karşısında soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 26-35.

        Beşiktaş, ikinci yarıya Zizic ve Morgan'ın peş peşe kaydettiği basketlerle başladı. Pota altından sayılar bulan Cosea JL Bourg karşısında topu iyi paylaşarak skor üreten siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 41-45. Fransız ekibi, arka arkaya hücumlardan eli boş dönen Beşiktaş karşısında çeyreğin bitimine 22 saniye kala farkı 14 sayıya çıkardı: 41-55. Cosea JL Bourg, son çeyreğe de 14 sayılık üstünlükle gitti.

        Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Fransız ekibi, 33. dakikada farkı 18 sayıya kadar yükseltti: 44-62. Taraftarının da desteğiyle üst üste sayılar bulan Beşiktaş, Anthony Brown'un 3 sayılık basketleriyle 37. dakikada farkı 7 sayıya (55-62) indirdi. Siyah-beyazlılar, bu bölümde de kısalarıyla dış atışlardan isabet bulamadı. Cosea JL Bourg, Moulare'nin dış atış isabetiyle son 2 dakika 13 saniyeye 10 sayılık avantajla girdi: 55-65. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Fransız takımı, Beşiktaş'ı 72-60 yendi.

        Siyah-beyazlılar, maç boyunca orta mesafe atışlarda yüzde 41,7 (15/36), üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 20,6 isabetle (7/34) oynadı.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Miguel Angel Perez, Alberto Baena (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)

        Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 2, Mathews 9, Anthony Brown 14, Morgan 6, Zizic 13, Dotson 6, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Lemar 6, Vitto Brown, Thomas 4

        Cosea JL Bourg: McGhee 6, Mokoka 14, Gach 9, Lindo 2, Kokila 5, Mitchell 11, Moulare 13, McDowell-White 2, Agee 10

        1. Periyot: 10-18

        Devre: 26-35

        3. Periyot: 41-55

        Beş faulle çıkanlar: 31.37 Lemar, 39.02 Mathews (Beşiktaş GAİN)

        BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş GAİN-Cosea JL Bourg maçını saha kenarından izledi.

        Bakan Bak, müsabakayı Avrupa Ligi (EuroLeague) Başkanı Dejan Bodiroga ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takip etti.

        BEŞİKTAŞ BU SEZON RAKİBİNE İLK KEZ YENİLDİ

        Beşiktaş GAİN, Cosea JL Bourg ile bu sezon oynadığı üçüncü karşılaşmada ilk kez mağlup oldu.

        Fransız ekibiyle normal sezonda sahasında oynadığı ilk maçı 90-60 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda ise 103-99 galip geldi.

        Beşiktaş, final serisinde rakibine 72-60 mağlup oldu ve bu sezon ilk kez Cosea JL Bourg'a kaybetti.

        AKATLAR'DA BU SEZON İLK MAĞLUBİYET

        Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'ta bu sezon evinde ilk yenilgisini Cosea JL Bourg karşısında yaşadı.

        Avrupa'da grup, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere toplam 12 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 11 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Bu sezon Avrupa'da bir maçını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmada Panionios'u mağlup etmeyi başarmıştı.

        AKATLAR KAPALI GİŞE

        Beşiktaş GAİN-Cosea JL Bourg mücadelesi kapalı gişe oynandı.

        3 bini aşkın siyah-beyazlı taraftar, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ni doldurarak takımlarını destekledi.

