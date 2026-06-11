Beşiktaş GAİN, Kanadalı basketbolcusu Conor Morgan'ın sözleşmesini yeniledi
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.
Giriş: 11 Haziran 2026 - 23:28 Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, Kanadalı oyuncusu Conor Morgan'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Conor Morgan, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.
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