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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı: 12 oyuncu sınırda - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı: 12 oyuncu sınırda

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi 12 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:40
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        Derbi öncesi 12 oyuncu sınırda
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        Dev derbi öncesi iki takımda toplam 12 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal sarı kart sınırında bulunuyor.

        Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kart sınırında bulunuyor.

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