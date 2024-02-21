Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kart alarmı: 12 oyuncu sınırda
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi 12 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Giriş: 21.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:40
Dev derbi öncesi iki takımda toplam 12 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira kart sınırında bulunuyor.