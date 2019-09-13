Gaziantep Havaliman\u0131 nda taraftarlar\u0131n sevgi g\u00f6sterisiyle kar\u015f\u0131lanan Be\u015fikta\u015f Kafile Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Kavalc\u0131, genel sekreter Ahmet \u00dcrkmezgil, y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi H\u00fcseyin Mican, teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131 ve heyeti ile siyah beyazl\u0131 tak\u0131m\u0131n oyuncular\u0131, konaklayacaklar\u0131 otele ge\u00e7ti. Taraftar\u0131n sevgi g\u00f6sterisi aras\u0131nda kar\u015f\u0131lanan Abdullah Avc\u0131 ve futbolcular taraftarla foto\u011fraf \u00e7ektirdi. Be\u015fikta\u015f, yar\u0131n ak\u015fam Gaziantep Gazi\u015fehir Futbol Kul\u00fcb\u00fc ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelecek.