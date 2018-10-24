Belçika'nın Genk takımını konuk edecek olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puan peşinde. Gruba 3-1'lik Sarpsborg galibiyetiyle başlayan ancak Malmö deplasmanında 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Genk karşısında galibiyete uzanarak 3 maçlık kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. 26 gün sonra taraftarının önüne çıkacak olan Beşiktaş, son galibiyetini 29 Eylül'de sahasında oynadığı Kayserispor maçında alırken, Ekim ayında şu ana kadar maç kazanamadı. Malmö deplasmanında 2-0 kaybeden, Konyaspor ile rakip sahada 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak İzmir'de Göztepe'ye 2-0 mağlup olmuştu. I Grubu'nda 2 maç sonunda her takımın 3 puanı bulunurken, tüm takımlar 0 averajda. Gol farkıyla 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Genk karşısında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı açmak istiyor.

ADRİANO YOK LJAJİC BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Adriano, Genk karşısında forma giyemeyecek. Göztepe deplasmanına götürülmeyen isimlerden Ljajic'in durumu belirsiz. Genk'te ise takımın en önemli isimlerinden olan, 17 maçta 15 gol atan Leandro Trossard, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giymeyecek. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski yönetecek. Avrupa Kupaları'ndaki 213. karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş, Genk ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 212 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, bu maçlarda 82 galibiyet alırken, 85 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakipleriyle oynadığı 45 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakip filelere 282 gol atan Beşiktaş, kalesinden ise 300 kez topu çıkardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 35. MAÇI

Beşiktaş'ın başında 4. sezonunu geçiren tecrübeli Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlılarla 35. Avrupa mücadelesinde boy gösterecek. Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa maçına çıkan teknik adam unvanına sahip olan Şenol Güneş, takımıyla çıktığı 34 karşılaşmada 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Güneş'in göreve gelmesinin ardından 34 maçta rakip filelere 58 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 46 gol gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ