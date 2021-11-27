Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR

SAAT: 19.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Vodafone Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Batshuayi, Larin

YEDEKLER: Ersin, Montero, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Güven, Alex Teixeira

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Balde

YEDEKLER: Onurcan, Sergen, Fatih, Emre, Pelupessy, Erol Can, Champness, Çekdar, Doukara, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

LİGDE ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET

Ligde son galibiyetini 10. haftadaki derbi maçta Galatasaray'a karşı alan Beşiktaş'ta daha sonra oynadığı 3 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Siyah-beyazlı ekip derbinin ardından Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek yıllar sonra ligde ilk kez üst üste 3 maçtan puansız döndü ve zirveyle puan farkının açılmasını engelleyemedi.

WELINTON SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Welinton Souza yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, GZT Giresunspor maçında da sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

GİRESUNSPOR'LA 44 YIL SONRA

Son maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen GZT Giresunspor, 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde ilk puanını 5. haftada alan ve son dönemde de toparlanan GZT Giresunspor, alt sıralardan uzaklaşmak için Beşiktaş karşısında da puan arayacak.

Karadeniz temsilcisi, son olarak Beşiktaş'a karşı 1977 yılında oynadığı lig maçının ardından 44 yıl sonra ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar dışında eksik oyuncu bulunmuyor.