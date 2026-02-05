Beşiktaş gözaltına alınan taraftarlar için devrede! Açıklama geldi

Kocaeli'de Beşiktaş deplasman tribününde yaşanan olayların ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Genel Sekreter Uğur Fora ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam gözaltına alınan taraftarlar için Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile görüştü.

Olayların ilk anından itibaren yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam, hem taraftarlarla hem de emniyet yetkilileri ile görüşmelerde bulunurken siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı serbest bırakıldı. Kalan 12 taraftarın da kısa süre içinde serbest bırakılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama da gelirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.