Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş gözaltına alınan taraftarlar için devrede! Açıklama geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş gözaltına alınan taraftarlar için devrede! Açıklama geldi

        Beşiktaş'tan Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili girişim geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 23:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş gözaltına alınan taraftarlar için devrede!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de Beşiktaş deplasman tribününde yaşanan olayların ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Genel Sekreter Uğur Fora ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam gözaltına alınan taraftarlar için Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile görüştü.

        Olayların ilk anından itibaren yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam, hem taraftarlarla hem de emniyet yetkilileri ile görüşmelerde bulunurken siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı serbest bırakıldı. Kalan 12 taraftarın da kısa süre içinde serbest bırakılacağı öğrenildi.

        Konuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama da gelirken şu ifadeler kullanıldı:

        REKLAM

        "Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kocaelispor'la oynadığımız maçta tribünlerde meydana gelen üzücü hadiseler, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

        Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olayların başlangıcından itibaren Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Üyelerimizin ilgili makamlarla kurduğu temaslar neticesinde taraftarlarımız birazdan serbest bırakılacaktır.

        En büyük önceliğimiz, her zaman her yerde taraftarlarımızın güvenliği ve esenliğidir.

        Evlerine dönmekte olan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        Her bir taraftarımız evine sağ salim ulaşana dek süreç tarafımızca yakından takip edilecektir.

        "Amirim, biz buraya 80 kişi geldik. 79 kişi dönmeyiz. Biz bunu yapamayız!" Optik Başkan

        Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Orhan Gencebay, Tarkan'a böyle eşlik etti

        Orhan Gencebay, dün akşamki konserinde 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını söyleyen Tarkan'a, locadan eşlik etti.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?