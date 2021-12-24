ALİ GÜLTİKEN: Sürpriz olan bunları yapabilecek potansiyeli olan bir kadronun bu kadar dibe vurup, uzun bir süreci yaşamış olması. Sergen Hoca sonrasında Önder hocanın bu camianın içerisinden gelen biri olarak takımın bu zorlu dönüşümüne sağladığı katkı da takdiri hak ediyor. Güçlü bir kadroyu olması gereken bir yere çekti ve hem yönetime hem de oyunculara nefes aldırdı. Gönül bunun devam etmesini arzu ediyor. Ama bir yandan da bazı soruları da soruyor.