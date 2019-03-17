Beşiktaş - Göztepe maçının yazar yorumları

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ERMAN TOROĞLU: Eskiden yedek kulübesinin önünde Şenol Güneş'i görürdüm. Herhalde birileri söyledi de Guti de kulübeden çıkmaya başlamış. Bu maç Beşiktaş'ın oynayabileceği en kolay karşılaşmalardan biri olarak gözüküyordu. Ancak çok zor geçti. Bundan sonra Beşiktaş'ın maç serisi çok zor.