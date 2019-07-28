Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman 1 saat sürdü. Dünkü maça on birde başlayan futbolcular rejenerasyon idmanı yaparken, diğer oyuncular ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Yeni transfer Douglas da sabah antrenmanında yer alırken, takımla yapılan ısınma ve koşu çalışmasından sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dünkü maçta sağ alt adelesinden sakatlanan Roco da tedavi edilirken, Karius salonda çalıştı.

GÖKHAN GÖNÜL : KAPTANLIK BENİM İÇİN BİR GURUR

Siyah beyazlı takımda kaptanlığa getirilen 3 futbolcudan biri olan Gökhan Gönül, bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "Kaptanlık pazubandı takmak benim için büyük bir gurur. Daha önce Fenerbahçe'de de kaptanlık yapmıştım, şimdi Beşiktaş'ta da kaptanlık yapacağım. Çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı, büyük bir gurur'' dedi.

Yeni transfer Douglas ile güzel bir rekabete gireceklerini de ifade eden Gökhan Gönül, ''Benim olduğum mevkiiye oyuncu gelmesi önemli değil. Forma duvarda asılı, hak eden oynar. Belki sağ bek, belki sağ açık oynar. Güzel bir rekabet olacak ve kazanan da Beşiktaş olacak'' diye konuştu.



Beşiktaş, Avusturya kampının 2. hazırlık maçını yarın oynayacak. Yunanistan 2. lig takımlarından Larissa ile yapılacak maç Bischofshofen'de TSİ 19:00'da başlayacak.