Beşiktaş ile PUBG Mobile arasında iş birliği

Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ile PUBG Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu katıldı. Anlaşmayla birlikte PUBG Mobile, Beşiktaş Kulübünün resmi lisans ortağı oldu.

İmza töreni öncesinde konuşan kulüp genel sekreteri Uğur Fora, "Türkiye’nin ve dünyanın en köklü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Mobile platformunun bir araya gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır aktif olarak yer aldığımız e-spor branşında, PUBG Mobile özelinde de önemli bir geçmişe sahibiz. Takımımız bugüne kadar 3 kez PUBG Mobile ekosisteminin en büyük turnuvalarında mücadele etmiş ve dünya kupası seviyesinde ülkemizi temsil etme başarısı göstermiştir." diye konuştu.

Beşiktaş e-spor takımının aralık ayındaki PUBG Mobile turnuvasında şampiyon olduğunu söyleyen Fora, "Bu anlaşmayla Beşiktaş, PUBG Mobile dünyasında yalnızca rekabet eden bir takım olarak değil oyun içinde lisanslı ürünleriyle yer alan güçlü bir marka olarak konumlanmaktadır. Bu iş birliğini Beşiktaş markasının global ölçekte bilinirliğini artıran, genç nesillerle bağını güçlendiren ve dijital dönüşüm vizyonumuzu destekleyen değerli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

PUBG Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu ise şunları söyledi:

"PUBG Mobile sadece bir oyun değil farklı kitleleri ortak bir heyecanda buluşturan bir platform. Beşiktaş'ın köklü birikimini oyun ekosistemine dahil etmeyi önemsiyoruz. Anlaşmayla birlikte siyah-beyaz renkler PUBG platformunda yer aldı. Bu kapsamda derbi haftalarına özel oyun içi kurgular, Beşiktaş'ın simgelerinden ilham alan koleksiyonları oyuncularla buluşturacağız. Bu şekilde yeni nesil taraftar iletişimine katkı sunacağına inanıyoruz. Aralık 2026'da PUBG Mobile Dünya Şampiyonası İstanbul'da düzenlenecek. Bu ortaklık yerel değerlerimizi küresel dijital sahneye taşıma stratejimizin bir parçası."

Gürsu ayrıca, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ve şimdiden olumlu etkiler gördüklerini söyledi.

FORA'DAN VAR TEPKİSİ

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora, bir basın mensubunun dün oynanan Zecorner Kayserispor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Dünkü pozisyon hem bence hem spor kamuoyunca kımızı kart ve penaltıydı. Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yapay zekanın VAR ve hakem raporlarını değerlendireceğini, hakem atamalarının yapay zeka destekli çözümlerle yapılacağı söylenmişti. Veri tabanlı bir sistem diye de kısaltması vardı. Kulüplere hakem izleme modülü açıldı. Yaklaşık 1 yıldır, geçen sezon 20. haftadan sonra çalışacak denilen sisteme giriş yapıyoruz. Bu sene de hakem hatalarını bu sistemden giriyoruz ve hala bu sistemden dönüş alamadık. Federasyonun bize dönüşünü bekliyoruz. VAR bazı yerde özellikle bizim maçlarımızda VAR'lığını yapmıyor ve VAR'lığını yapması gereken yerde devreye girmiyor. Bu durumdan camia olarak, yönetim olarak şikayetçiyiz. Federasyon başkanının 'Hakemin hatasını kabul ederim VAR hakeminini hatasını kabul etmem' diye bir demeci vardı. Bu hassasiyeti özellikle rica ediyoruz. VAR hakemi pozisyon değerlendirmesinin belli standartta olmasını istirham ediyoruz. VAR hakemlerinin yabancı hakemlerden oluşması isteğimizi de belirtmiştik. İkinci yarıda bununla ilgili bir düzenlemenin elzem olmasını düşünüyoruz."