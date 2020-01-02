Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Süper Lig'e verilen devre arasını Antalya'da yapacağı kampla değerlendirecek olan Beşiktaş'ta kadro belli oldu. Yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek olan siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını 18.00'de gerçekleştirecek. 10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp için teknik direktör Abdullah Avcı 31 futbolcu belirlerken Orkan Çınar veMuhayer Oktay kadroya alınmadı. Kartal'ın kadrosu şöyle:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Doğukan Özkan

Enzo Roco

Victor Ruiz

Douglas Santos

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Emre Yıldız

Tyler Boyd

Atiba Hutchinson

Mohamed Elneny

Burak Yılmaz

Georges N’Koudou

Necip Uysal

Adem Ljajic

Pedro Rebocho

Ahmet Gülay

Domagoj Vida

Dorukhan Toköz

Jeremain Lens

İlkay İşler

Rıdvan Yılmaz

Kerem Kalafat

Mertcan Açıkgöz

Kartal Kayra Yılmaz

Gökhan Gönül

Caner Erkin

Abdoulay Diaby