Süper Lig'e verilen devre arasını Antalya'da yapacağı kampla değerlendirecek olan Beşiktaş'ta kadro belli oldu. Yarın saat 14.10'da özel uçakla Antalya'ya gidecek olan siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını 18.00'de gerçekleştirecek. 10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp için teknik direktör Abdullah Avcı 31 futbolcu belirlerken Orkan Çınar veMuhayer Oktay kadroya alınmadı. Kartal'ın kadrosu şöyle:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Doğukan Özkan
Enzo Roco
Victor Ruiz
Douglas Santos
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Emre Yıldız
Tyler Boyd
Atiba Hutchinson
Mohamed Elneny
Burak Yılmaz
Georges N’Koudou
Necip Uysal
Adem Ljajic
Pedro Rebocho
Ahmet Gülay
Domagoj Vida
Dorukhan Toköz
Jeremain Lens
İlkay İşler
Rıdvan Yılmaz
Kerem Kalafat
Mertcan Açıkgöz
Kartal Kayra Yılmaz
Gökhan Gönül
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
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