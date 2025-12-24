Habertürk
        Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı açıklandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu. Siyah-beyazlılar ikinci yarının hazırlıklarına 1 Ocak 2026'da başlayacak

        Giriş: 24.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:38
        Beşiktaş'ın kamp programı açıklandı!
        Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.

        Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını ise 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

