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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın ilk 11'i! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK eksi
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Beşiktaş'ın ilk 11'i! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK eksikler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubundaki ilk 3 puanı için Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'la kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesi kartalın muhtemel 11'i ve eksikleri belli oldu. İşte Sporting Lizbon Beşiktaş maçıyla ilgili bilgiler...

Beşiktaş'ın ilk 11'i! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? BJK eksi

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı Sporting Lizbon Beşiktaş maçıyla devam edecek. Gruptaki 4. maçına çıkacak olan tesmilcimiz Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan...

S.LIZBON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesine sahne olacak Sporting Lizbon Beşiktaş maçı 3 Kasım günü 23:00'de başlayacak ve mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak...

KARTALDA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçında Rosier, Vida, Pjanic, Batshuayi ve N'Koudou sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin; Necip, Wellington, Montero, Rıdvan Yılmaz; Josef, Atiba, Salih Uçan, Ghezzal, Texeira, Kenan Karaman

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi kalan maç fikstürü şöyle:

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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