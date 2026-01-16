Beşiktaş'ın serisi 8 maça çıktı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Tüpraş Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı. Kupada grubun ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk olan Kartal, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olmuştu.

Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Ligde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisi sonrasında ligde 6, kupada 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Son yenilgisinin ardından Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Devre arasında ülkesi Mali'yle Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden El Bilal Toure, siyah-beyazlı takıma golle döndü.

Mali'nin çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesinin ardından Beşiktaş'taki ilk maçına çıkan El Bilal Toure, 55. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ta 5. golünü ağlara yollayan El Bilal Toure, yaptığı 4 asistle birlikte siyah-beyazlılarda skora 9. kez katkıda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Almeria'daki kariyer rekoru olan 7 gol ve 2 asistlik performansı şimdiden egale etti.

RIDVAN YILMAZ'DAN HEM ASİST HEM FAİR-PLAY!

Beşiktaş'ı öne geçiren golde Abraham'a açtığı ortayla asist yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.

Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.

AHMET SAMİ BİRCAN PROFESYONEL KARİYERİNE BAŞLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet Sami Bircan, futbol hayatının ilk profesyonel maçına çıktı.

18 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 84. dakikada El Bilal Toure'nin yerine oyuna dahil edildi.