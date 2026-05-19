Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezonki kart raporu: En "hırçın" isim Orkun Kökçü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ın en "hırçın" ismi Orkun Kökçü oldu.

Siyah-beyazlı futbol takımında bu sezon ligde forma giyen 27 oyuncu, toplam 4 kırmızı, 75 de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, 5 defa da sarı kartla cezalandırıldı. Orkun, gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemedi.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure ve devre arasında takıma dahil olan Kristjan Asllani de 1'er defa kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu futbolculardan Asllani sarı kart görmezken, Toure ise bu sezon 4 kez sarı kart gördü ve 1 maçı kaçırdı.

REKLAM

Bu üç futbolcuyu takip eden isim ise 9 sarı kart gören Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, hakemlerin kartlarıyla en çok karşılaşan isim olurken 4'er sarı kart gördüğü için 2 müsabakada cezalı duruma düştü.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Beşiktaş'ta bu sezon Orkun Kökçü'nün yanı sıra El Bilal Toure ve Kristjan Asllani de kırmızı kartla oyundan ihraç edilen oyuncular oldu.

Siyah-beyazlı takımın söz konusu üç futbolcusu, toplam 4 kırmızı kart gördü.

Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe, El Bilal Toure deplasmanda oynanan Trabzonspor, devre arasında transfer edilen Kristjan Asllani de çıktığı ilk müsabaka olan Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi tamamlayamadı.

75 SARI KART

Beşiktaş'ta bu sezon 26 futbolcu, toplam 75 sarı kart gördü.

Hakemler, siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu'yu 9, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi 5'şer, Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'yu 4'er kez sarı kartla cezalandırdı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve devre arasında ayrılan Tammy Abraham 3'er, Kartal Kayra Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu, Hyeon-gyu Oh ile devre arasında Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz da 2'şer kez sarı kart gördü.

Siyah-beyazlılarda Vaclav Cerny, Milot Rashica, Jota Silva, Junior Olaitan, kadro dışı kalan Necip Uysal, takımdan ayrılan oyuncular Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista'ya da 1'er defa sarı kart çıktı.

KART TABLOSU

Süper Lig'in 2025-2026 sezonu müsabakalarında Beşiktaşlı futbolcuların gördüğü kart sayıları şöyle: