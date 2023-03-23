Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligden çekilen takımlar hakkında Beşiktaş'ın talebi için; "Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karara uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.